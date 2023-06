Brutte notizie da Boeing, Starliner non volerà a luglio

MeteoWeb

Boeing ha rinviato il primo lancio con equipaggio della sua capsula Starliner, forse a tempo indeterminato, a causa di problemi di sicurezza con i paracadute e il cablaggio della navicella, scoperti la scorsa settimana. Il lancio di Starliner, già in ritardo di anni, è stato recentemente programmato per il 21 luglio, con a bordo 2 astronauti della NASA, verso la Stazione Spaziale Internazionale. Probabilmente non verrà lanciata affatto quest’estate e potrebbe non decollare quest’anno.

Due importanti problemi di sicurezza stanno causando l’ultimo ritardo, entrambi scoperti la scorsa settimana durante le revisioni approfondite di Starliner per certificare il veicolo spaziale per il volo con equipaggio. In primo luogo, gli ingegneri Boeing hanno scoperto che i collegamenti utilizzati sulle linee di sospensione dei 3 paracadute principali di Starliner hanno un limite di carico di rottura che è in realtà inferiore a quanto ritenuto in precedenza. Si è scoperto che quei collegamenti non possono sopportare il carico di Starliner se un paracadute non si apre. Essere in grado di atterrare in sicurezza con 2 dei 3 paracadute è un requisito di sicurezza per la NASA. Il secondo problema di sicurezza riscontrato da Boeing riguarda il nastro protettivo che copre i cablaggi in tutta la capsula Starliner. Quel nastro è infiammabile ed è presente in abbondanza all’interno di Starliner.

L’ultimo ritardo di Starliner segue una serie di battute d’arresto per il veicolo spaziale. Nel dicembre 2019, il primo volo di prova senza equipaggio non è riuscito a raggiungere l’orbita corretta e non ha potuto raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale come previsto. Alla fine è dovuta rientrare prima di quanto programmato.

La compagnia ha poi lanciato un volo di prova senza equipaggio, che ha raggiunto con successo la ISS nel maggio 2022 dopo una serie di ritardi dovuti a problemi alle valvole. Il problema del nastro infiammabile e il problema dei collegamenti morbidi del paracadute erano entrambi presenti su quel volo, ma la missione è stata un successo, hanno spiegato i funzionari della NASA.

Nel frattempo, 2 astronauti della NASA – Sunita Williams e Butch Wilmore – sono in attesa per pilotare il primo volo con equipaggio di Starliner, chiamato Crew Flight Test. All’inizio dell’anno, quel volo di prova era previsto per febbraio, ma da allora è slittato costantemente. Nel 2021, altri 2 astronauti della NASA originariamente assegnati a volare su Starliner, Nicole Mann e Josh Cassada, sono stati riassegnati a volare su Dragon di SpaceX in modo da poter completare le loro missioni.

Boeing è una delle 2 compagnie commerciali scelte dalla NASA per far volare gli astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale con contratti multimiliardari a costo fisso con il Commercial Crew Program dell’agenzia. A causa di tali accordi sui costi fissi, Boeing è probabilmente responsabile di eventuali costi aggiuntivi dovuti ai ritardi.

La seconda scelta della NASA per i voli con equipaggio commerciale è SpaceX, guidata da Elon Musk, che dal 2020 lancia astronauti con i suoi razzi Falcon 9 e capsule Dragon. Ad oggi, SpaceX ha lanciato 7 voli con equipaggio per la NASA e 3 voli privati, più recentemente il volo commerciale Ax-2.

Se Boeing sarà in grado di risolvere i suoi problemi con il paracadute e il cablaggio nei prossimi mesi, la prossima finestra per fare volare Starliner con un equipaggio potrebbe essere in autunno.