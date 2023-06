Caldo record in Messico: toccati i +50°C nello Stato di Sonora

MeteoWeb

Ciudad Obregón, nello Stato messicano di Sonora, nel Nord/Ovest del Paese, ha registrato mercoledì una temperatura record di +50°C, secondo il servizio meteorologico nazionale, diventando una delle regioni più calde del mondo. “Nella zona della Yaqui Valley, una zona disabitata, ma molto vicina alle comunità rurali e all’area urbana, al km 68 del Canal Alto, si sono registrati +50°C, e nei prossimi giorni potrebbe succedere di nuovo,” ha avvertito il meteorologo Gilberto Lagarda Vázquez.

Lo specialista dell’agenzia Northwest Basin della National Water Commission (Conagua) ha avvertito che le previsioni meteorologiche ufficiali indicano che temperature di circa +50°C o più si registreranno ancora per il resto di questa settimana nella zona di Cajeme e nelle vicinanze. Nel frattempo, ha proseguito, “la temperatura più alta in una regione urbana è stata rilevata a Ciudad Obregón con +49°C, un record per la data e il mese di giugno in tutta la storia“.

Lagarda Vázquez ha spiegato che queste temperature estreme sono dovute a una circolazione anticiclonica che sta interessando praticamente tutto il territorio messicano, ma in particolare la regione meridionale di Sonora.

L’ultima volta che le stazioni meteorologiche di Conagua hanno registrato temperature di +49°C a Ciudad Obregón è stato il 27 luglio 2020. Altre temperature estreme registrate nelle ultime ore a Sonora sono state i +47°C a San Bernardo de Álamos, +47,7°C nella diga “El Novillo”, +46°C a Tepache e +46,5°C a Cocoraque.