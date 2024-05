Maltempo Lombardia, oltre 200 interventi dei Vigili del Fuoco: maggiori criticità a Milano e Monza | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le piogge torrenziali che stanno colpendo in maniera incessante la Lombardia hanno provocato un’alluvione tra le province di Milano e Monza, dove sono esondati diversi fiumi. Situazione critica a Monza, Bellinzago Lombardo, Gessate, Niguarda e Masate, rendono noto i Vigili del Fuoco, che hanno eseguito un sorvolo in elicottero da Malpensa sulle aree a est di Monza e Milano. Sono oltre 200 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco: più della metà nel Milanese e decine in provincia di Monza Brianza, prevalentemente per soccorsi a persone in difficoltà e prosciugamenti.

Proseguono intanto le operazioni di monitoraggio del livello del fiume Lambro, che è stato il primo a superare gli argini, esondando prima in alcuni quartieri milanesi e poi nel Parco di Monza. “A Ponte Lambro – ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – abbiamo 170 persone senza corrente. Stiamo anche trovando una soluzione di emergenza per stanotte nel nostro Cam, stiamo portando delle brandine”. In via Rilke, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare una donna disabile che non poteva uscire di casa. Gli alberi caduti hanno intralciato anche il trasporto pubblico.

Non solo Lambro, però. Anche il fiume Seveso è esondato nel tardo pomeriggio di oggi. La vasca di laminazione del Comune di Milano ha retto finché ha potuto. Poi, una volta riempita, le acque hanno invaso il quartiere di Niguarda. “Questo perché – ha detto l’assessore milanese Marco Granelli – una vasca da sola non basta, servono anche quelle di Senago, Lentate e Paderno-Varedo. Dobbiamo fare tutte le vasche, per questo diciamo a Regione Lombardia che non dobbiamo perdere un minuto”.

Disagi e rischi hanno interessato gran parte della Lombardia, coinvolgendo pesantemente anche la circolazione dei treni, in particolare le linee Varese-Milano-Treviglio, Milano-Lecco e Novara-Milano-Pioltello. Smottamenti e allagamenti, in particolare di sottopassi, si sono registrati nel Lodigiano e nel Varesotto. A Bulciago, nel Lecchese, è uscito dagli argini il torrente Bevera e sono stati chiusi numerosi tratti di strada. In crescita costante il livello del Lago di Como.

Il maltempo ha provocato disagi anche sulle autostrade. In particolare, sulla A1 si sono registrati 6 chilometri di coda a causa della chiusura dell’uscita di Fiorenzuola per allagamenti. L’A4 è stata chiusa fra i caselli di Castegnato, nel Bresciano, e Cavenago (Monza), in direzione di Milano.

