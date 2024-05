Maltempo, alluvione in Lombardia: esondano Sillaro e Trobbia, clamorosi 340mm di pioggia in Brianza

MeteoWeb

Situazione drammatica in Lombardia a causa del maltempo. Nel pomeriggio sono esondati i primi fiumi, in particolare il Lambro a Monza, il Sillaro a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi, e il Trobbia a Gessate e Bellinzago Lombardo, nel milanese. A Monza gravi allagamenti per l’esondazione del Lambro: anche l’A4 p bloccata tra il bivio con l’A35 e Cavenago. La pioggia cade incessante dalla scorsa notte, e gli accumuli pluviometrici sono impressionanti: spiccano i 343mm di pioggia caduti a Nova Milanese, in Brianza, ma non è un caso isolato.

Abbiamo anche 221mm a Vignate, 178mm a Lodi, 165mm a Mombretto di Mediglia, 162mm a Busnago, 160mm a Cadilana di Corte Palasio, 153mm a Cassano d’Adda, 145mm a Vimodrone, 143mm a Caleppio di Settala, 137mm a Osnago, 125mm a Melegnano Cascina Cappuccina, 120mm a Trezzano Rosa, 119mm a Geromina di Treviglio, 118mm a Cesano Maderno, 115mm a Rovagnasco di Segrate, 114mm a Seregno, 113mm a Milano Lambrate, 110mm a Credera Rubbiano, 109mm a Lesmo, 107mm a Passarera di Capergnanica, 105mm a Trescore Cremasco, 103mm a Castellone Cascina Gallotta, tutti dati davvero clamorosi per la pianura lombarda. Non solo si tratta di piogge giornaliere eccezionali, ma anche l’estensione di questi fenomeni è davvero enorme e comprende la quasi totalità della Lombardia.

Pioggia incessante anche nel Nord/Ovest della Regione con 143mm a Cugliate Fabiasco, 141mm a Resa di Varese, 132mm a Luvinate, 129mm a Crosio della Valle, 124mm a Cirimido e Castronno, 110mm a San Salvatore di Malnate, 106mm ad Alzate Brianza, 102mm a Cantù.

Piogge alluvionali anche nell’alto Piemonte, dove dalla mezzanotte sono caduti 163mm a Someraro, 152mm al Mottarone (Baita CAI), 141mm a Verbania, 122mm a Paruzzaro. Tutti i livelli idrometrici sono in rapida ascesa, compreso quello del lago Maggiore che ha raggiunto i 4 metri e 65cm a Pallanza (Verbania), sempre più vicino alla soglia di guardia dei 5 metri.

