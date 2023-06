Canada, stagione di incendi boschivi devastante: i numeri

MeteoWeb

Il Canada sta affrontando una stagione degli incendi boschivi particolarmente devastante. Finora, sono stati registrati 2.392 fuochi quest’anno, con un’area bruciata di 4,4 milioni di ettari, che corrisponde a circa 15 volte la media annuale dell’ultimo decennio, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre. La regione occidentale della Columbia Britannica è stata fortemente colpita da incendi diffusi, mentre nella parte orientale, il Québec ha annunciato misure per combattere gli incendi e mitigarne gli effetti, come il fumo che si sta dirigendo verso le città degli USA.

Ciò che preoccupa le autorità è il fatto che gli incendi si stiano verificando contemporaneamente sia ad est che ad ovest, un fenomeno raro che indica un’aggravarsi delle conseguenze del cambiamento climatico