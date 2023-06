Clima, blitz degli eco-vandali a Stoccolma: fontane tinte di rosso | FOTO

MeteoWeb

Non si fermano le azioni degli eco-vandali che continuano con i loro deturpamenti di opere d’arte e monumenti. Questa volta è toccato a Stoccolma. Diverse fontane della capitale svedese sono state tinte di rosso come parte di una protesta ambientalista firmata Extinction Rebellion che ha scelto di fare la sua azione oggi in contemporanea con una conferenza sul clima organizzato dal governo svedese. “Noi prendiamo la crisi climatica sul serio e ci aspettiamo che il la conferenza sul clima del governo faccia altrettanto”, ha scritto il gruppo sulla propria pagina Facebook. “Non lasciamo scorrere altro sangue perché nessuno ha il coraggio di cambiare rotta“, hanno aggiunto gli attivisti.

“Non ha piovuto da molto tempo e sarà un’estate secca quindi mi sembra inopportuno sprecare tanta acqua adesso“, ha dichiarato Malinda Flodman, portavoce del comune di Stoccolma, intervistata dal quotidiano svedese Expressen.