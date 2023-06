Clima, in Emilia Romagna un Maggio di piogge record ma c’è il precedente del 1939. Tutti i DATI pluviometrici

MeteoWeb

Il mese di Maggio 2023 si è concluso con quantitativi pluviometrici eccezionali in tutt’Italia. Tra le Regioni più colpite dal maltempo c’è stata l’Emilia Romagna, dove si sono verificate due drammatiche alluvioni che hanno provocato 17 morti in Romagna. Non è stato, però, il maggio più piovoso di sempre nelle aree di bassa pianura, dove aveva piovuto di più nel maggio del 1939, ben 84 anni fa. Al contrario, è stato il maggio più piovoso di sempre sulla fascia pedecollinare e nel medio-basso Appennino.

Complessivamente in Emilia Romagna l’anomalia delle precipitazioni è stata del +366,4% rispetto alla media storica, con picchi del +600% nelle zone collinari e appenniniche. A fornire i dati è stato il noto ed esperto meteorologo romagnolo Pierluigi Randi, che ha anche fornito i dati pluviometrici più significativi con il relativo confronto con la media storica di piogge mensili (tra parentesi):

San Cassiano Lamone Arpae 574,8mm (88mm)

Arpae (88mm) Casola Valsenio Arpae 564,4mm (80mm)

Arpae (80mm) Rontana Arpae 448mm (83mm)

Arpae (83mm) Imola Arpae 339mm (58mm)

Arpae (58mm) Faenza Torricelli 321mm (57mm)

Torricelli (57mm) Bagnacavallo 257mm (54mm)

(54mm) Alfonsine Arpae 249mm (53mm)

Arpae (53mm) Ravenna ERM 234mm (50mm)

ERM (50mm) Conselice ERM 230mm (57mm)