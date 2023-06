Clima, Roberto Montanari a MeteoWeb: “strategia vincente è investire sull’adattamento climatico, AdriaClim lo dimostra” | VIDEO

MeteoWeb

Roberto Montanari è un grande esperto al servizio della Regione Emilia Romagna per il settore ambiente e protezione civile. Fa parte della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente per l’Assessorato alla Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna e oggi durante l’Assemblea Generale della Commissione Intermediterranea (CIM), a Reggio Calabria, ha presentato i risultati del progetto AdriaClim sulla protezione delle coste e l’adattamento ai cambiamenti climatici in Emilia Romagna.

A margine dell’incontro, Montanari ha concesso una lunga e approfondita intervista (nel video a corredo dell’articolo) ai microfoni di MeteoWeb, sottolineando l’importanza delle politiche di adattamento climatico. Montanari ha evidenziato la bontà del progetto AdriaClim e l’importanza dei risultati raggiunti per la protezione del litorale romagnolo, ad alta densità abitativa e ad altissima densità turistica, fornendo esempi pratici e concreti di azioni volte a limitare i danni delle mareggiate più estreme e, a lungo termine, dell’innalzamento del livello del mare.

L’intervista alimenta la riflessione sull’importanza di investimenti imponenti per l’adattamento climatico, purtroppo oggi considerato secondario e meno importante rispetto alle strategie di contrasto al cambiamento climatico che però sono meno efficienti perchè soltanto ipotetiche. Da decenni le istituzioni dei Paesi occidentali destinano ingentissimi fondi ad azioni che dovrebbero contrastare il cambiamento climatico, ma senza risultati significativi in quanto l’azione di un Paese o di un Continente come l’Europa risulta particolarmente marginale in un contesto globale in cui la maggioranza dei continenti in cui vive la stragrande maggioranza della popolazione mondiale – per ovvi motivi di sviluppo e ricerca del benessere – non condivide le stesse politiche dell’Europa.

Al contrario, le politiche di adattamento climatico partono dal territorio e sono confezionate per proteggere sul posto persone e città, quindi saranno in ogni caso risolutive e consentiranno agli insediamenti umani di prosperare anche di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi, adattandosi – appunto – al cambiamento climatico. Un concetto ribadito quotidianamente da molti scienziati e ricercatori, e oggi testimoniato direttamente anche da Roberto Montanari ai microfoni di MeteoWeb con il supporto dei dati e dei risultati concreti dei progetti realizzati in Emilia Romagna. Con la speranza che l’Unione Europea decida di investire in tal senso, lanciando un programma di investimenti adeguato alle grandi sfide del clima che cambia.