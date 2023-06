CO2, studio scientifico scagiona l’uomo: “emissioni antropiche troppo basse per causare il riscaldamento globale”

MeteoWeb

“Dopo il 1750 e l’inizio della Rivoluzione Industriale, la componente fossile antropogenica e la componente non fossile nella concentrazione atmosferica totale di CO 2 , C(t), iniziarono ad aumentare. Nonostante la mancanza di conoscenza di queste due componenti, le affermazioni secondo cui tutto o la maggior parte dell’aumento di C(t) dal 1800 sia dovuto alla componente fossile antropogenica sono continuate da quando sono iniziate nel 1960 con “Curva di Keeling: Aumento della CO 2 derivante dalla combustione di combustibili fossili””. È quanto si legge in uno studio di Kenneth Skrable (University of Massachusetts Lowell).

“L’attività specifica del carbonio-14 nell’atmosfera viene ridotta da un effetto di diluizione quando la CO 2 fossile, che è priva di 14C, entra nell’atmosfera”, si legge nello studio, in cui sono stati “utilizzati i risultati di questo effetto per quantificare le due componenti”. Tutti i risultati che coprono il periodo dal 1750 al 2018 “negano le affermazioni secondo cui l’aumento di C(t) dal 1800 è stato dominato dall’aumento della componente fossile antropogenica. Abbiamo determinato che nel 2018 la CO 2 fossile antropogenica atmosferica rappresentava il 23% delle emissioni totali dal 1750, con il restante 77% nei pool di riserva. I nostri risultati mostrano che la percentuale della CO 2 totale dovuta all’uso di combustibili fossili dal 1750 al 2018 è aumentata dallo 0% nel 1750 al 12% nel 2018, troppo bassa per essere la causa del riscaldamento globale”, si legge nello studio.

Nello specifico, i risultati dello studio e le citazioni nella letteratura scientifica supportano le seguenti conclusioni:

“la letteratura scientifica non sembra fornire stime né dei valori medi annui della componente fossile antropogenica, CF(t), né della componente non fossile, CNF(t), presente nella concentrazione atmosferica totale di CO 2 , C(t), né le rispettive variazioni rispetto ai valori del 1750.

, C(t), né le rispettive variazioni rispetto ai valori del 1750. Nel 1950, il valore <CF(t)> di 4,03 ppm è 1,29 % di C(t) e l’11,48% dell’aumento, DC(t), di 35,10 ppm dal 1750. Dopo il 1950, i valori delle due componenti di C(t) iniziano ad aumentare rapidamente e questo aumento continua fino al 2018. Questo rapido aumento, tuttavia, non è innescato dall’effetto serra e dal riscaldamento globale associati al valore del 1950 di 4,03 ppm per CF(t) o all’aumento relativamente piccolo della variazione annuale, DCNF(t), di 31,07 ppm nella componente non fossile, che è l’88,5% del valore DC(t) di 35,10 ppm. Questo valore DCNF(t) di 31,07 ppm nel 1950 deriva dalla ridistribuzione annuale di CO 2 tra i suoi serbatoi, principalmente un rilascio netto di CO 2 dagli oceani dovuto all’aumento delle temperature dall’insolazione solare nel 1950 e successivamente.

associati al valore del 1950 di 4,03 ppm per CF(t) o all’aumento relativamente piccolo della variazione annuale, DCNF(t), di 31,07 ppm nella componente non fossile, che è l’88,5% del valore DC(t) di 35,10 ppm. Questo valore DCNF(t) di 31,07 ppm nel 1950 deriva dalla ridistribuzione annuale di CO tra i suoi serbatoi, principalmente un rilascio netto di CO dagli oceani dovuto all’aumento delle temperature dall’insolazione solare nel 1950 e successivamente. Nel 2018, il valore <CF(t)> di 46,84 ppm è l’11,55% del valore C(t) di 405,40 ppm, il 36,32% del valore DC(t) di 128,96 ppm e il 57,04% del DCNF(t) valore di 82,12 ppm. Questi risultati negano le affermazioni secondo cui l’aumento, DC(t), nella C(t), dal 1750 è stato dominato dall’aumento della componente fossile antropogenica, CF(t).

le affermazioni secondo cui l’aumento, DC(t), nella C(t), dal 1750 è stato dominato dall’aumento della componente fossile antropogenica, CF(t). Nel 2018, il contenuto totale di CO 2 fossile di origine antropica nell’atmosfera è stimato in 3.664 × 10 17 g, ovvero il 23% delle emissioni totali di 1.590 × 10 18 g dal 1750. Pertanto, nel 2018, si stima che il 77% delle emissioni totali è presenti nei pool di riserva dell’atmosfera.

fossile di origine antropica nell’atmosfera è stimato in 3.664 × 10 g, ovvero il 23% delle emissioni totali di 1.590 × 10 g dal 1750. Pertanto, nel 2018, si stima che il 77% delle emissioni totali è presenti nei pool di riserva dell’atmosfera. Le affermazioni del predominio della componente antropogenica, CF(t), nell’aumento della concentrazione di CO 2 , C(t), iniziarono per la prima volta nel 1960 con: “Curva di Keeling: Aumento della CO 2 derivante dalla combustione di combustibili fossili” (Rubino 2013). Nonostante la mancanza di conoscenza delle due componenti di C(t), queste affermazioni sono continuate nella letteratura scientifica.

, C(t), iniziarono per la prima volta nel 1960 con: “Curva di Keeling: Aumento della CO derivante dalla combustione di combustibili fossili” (Rubino 2013). Nonostante la mancanza di conoscenza delle due componenti di C(t), queste affermazioni sono continuate nella letteratura scientifica. Un articolo su Glacial-Interglacial Cycles (NOAA) suggerisce che i recenti aumenti di CO 2 e temperature sono dovuti principalmente ai cambiamenti ciclici della radiazione solare associati all’orbita terrestre attorno al sole. La variazione annuale, DCNF(t), nella componente non fossile ha valori crescenti positivi dopo il 1764. Alla fine diventerà negativa nel prossimo periodo glaciale quando le temperature medie diminuiscono di nuovo come hanno fatto in tutti i precedenti cicli glaciali-interglaciali.

e temperature sono dovuti principalmente ai cambiamenti ciclici della associati all’orbita terrestre attorno al sole. La variazione annuale, DCNF(t), nella componente non fossile ha valori crescenti positivi dopo il 1764. Alla fine diventerà negativa nel prossimo periodo glaciale quando le temperature medie diminuiscono di nuovo come hanno fatto in tutti i precedenti cicli glaciali-interglaciali. L’ipotesi che l’aumento della CO 2 dal 1800 sia dominato o uguale all’aumento della componente antropica non è una scienza consolidata. Le conclusioni non supportate della predominanza della componente fossile antropogenica della CO 2 e le preoccupazioni sui suoi effetti sul cambiamento climatico e sul riscaldamento globale hanno gravi potenziali implicazioni per la società che impongono la necessità di azioni di correzione molto costose che possono essere mal indirizzate, attualmente non necessarie e inefficaci nel frenare il riscaldamento globale”, conclude lo studio.