Maltempo Veneto, colata di fango dopo forti piogge: frazioni isolate nel Bellunese

MeteoWeb

Una colata di fango e detriti è scesa a valle nella notte a causa delle forti precipitazioni che hanno colpito il Bellunese, isolando fino a poche ore fa due frazioni del Comune di Vallada Agordina. Fango e detriti, infatti, hanno ricoperto interamente un lungo tratto dell’unica strada che conduce ai centri abitati. L’episodio si è registrato nella zona di Andrich, in passato più volte interessata da fenomeni simili. Il sindaco, Fabio Luchetta, ha rinnovato l’appello “agli enti superiori affinché siano rese disponibili le risorse finanziarie necessarie a compiere le opere di contenimento idonee a prevenire nuovi disagi, non essendo le casse municipali nelle condizioni di farvi fronte”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: