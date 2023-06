Spettacolo nel cielo di luglio, ecco come vedere la cometa C/2023 E1 ATLAS

MeteoWeb

Una cometa scoperta di recente è un obiettivo allettante per l’osservazione del cielo quest’estate. La cometa C/2023 E1 ATLAS è stata scoperta nel marzo 2023 dall’Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), finanziato dalla NASA e gestito dall’Università delle Hawaii. Questo array di 4 telescopi sparsi tra in Cile e Sudafrica scandaglia il cielo alla ricerca di oggetti near Earth per rilevare eventuali oggetti che si dirigono verso la Terra.

Sebbene non sia particolarmente brillante, la cometa sarà abbastanza facile da individuare per gli skywatcher dell’emisfero settentrionale, alta in cielo per tutta l’estate vicino all’Orsa Minore, il Piccolo Carro. La cometa E1 ATLAS raggiungerà il perielio, il suo punto più vicino al Sole, il 1° luglio. Quando arriverà il novilunio, il 17 luglio, la cometa si avvicinerà alla sua massima luminosità e si sarà spostata verso Est, verso la costellazione della Balena. L’oggetto dovrebbe apparire come una macchia sfocata e verdastra.

Quando è stata scoperta la cometa C/2023 E1 (ATLAS), era piuttosto debole, appena magnitudine +19 (minore è la magnitudine, più luminoso è l’oggetto). Da allora è diventata più luminosa, magnitudine +10, abbastanza per essere individuata con binocoli e telescopi di medie dimensioni, ma ancora troppo fioca per essere vista ad occhio nudo. Si prevede che la cometa raggiunga una magnitudine massima di +8 o +9.