Le nuvole più affascinanti e rare della Terra sono tornate: ecco come vedere le “nubi nottilucenti”

Rivolgete lo sguardo in alto un’ora o due dopo il tramonto e prima dell’alba nei prossimi mesi e potreste vedere eteree strisce blu, argento o dorate nei cieli settentrionali dell’emisfero boreale. Chiamate “nubi nottilucenti” (noctilucent clouds, NLC), questi pattern dall’aspetto insolito nel cielo sono le nuvole più alte, più “asciutte”, più fredde e più rare sulla Terra, secondo uno studio del 2018.

Queste scintillanti nuvole notturne appaiono nella mesosfera, uno strato dell’atmosfera terrestre sopra la stratosfera e sotto la termosfera, da circa 76 a 85 km sopra la superficie terrestre. A volte soprannominate “nuvole spaziali“, le NLC si formano appena sotto il confine invisibile dove finisce l’atmosfera terrestre e inizia lo Spazio esterno, a circa 100 km sopra la superficie del pianeta, secondo la NASA.

Cosa sono le NLC

Le nubi nottilucenti si verificano quando il vapore acqueo si congela in cristalli di ghiaccio che si aggrappano alla polvere e alle particelle lasciate dalle meteore in alto nell’atmosfera, che riflettono la luce solare. Il periodo migliore per osservare le NLC dall’emisfero settentrionale è intorno al solstizio d’estate tra la fine di giugno e la fine di luglio, quando sono più facilmente visibili da circa 50 a 70 gradi di latitudine Nord. Tuttavia, alcune NLC sono state individuate questo mese nelle regioni più fredde e settentrionali come la Danimarca, riporta Spaceweather.com.

Gli avvistamenti di NLC hanno raggiunto l’apice degli ultimi 15 anni la scorsa estate, secondo il Washington Post. Gli avvistamenti sono diventati più frequenti negli ultimi anni e a latitudini più basse, forse perché il cambiamento climatico genera più vapore acqueo nell’atmosfera a causa dell’aumento del metano atmosferico, secondo la NOAA.

Come vedere le nubi nottilucenti

Per avere la migliore possibilità di vedere le nubi nottilucenti la sera, serve una buona visuale, bassa, verso l’orizzonte settentrionale mentre le stelle iniziano a brillare nel tardo crepuscolo. È più probabile vedere lo spettacolo nella parte inferiore, da 20 a 25 gradi del cielo settentrionale, secondo Sky & Telescope. La visione ad occhio nudo è il modo migliore per trovare le nubi nottilucenti, ma con un semplice binocolo si può ammirare un favoloso primo piano di uno dei panorami celesti più sfuggenti e suggestivi dell’estate.