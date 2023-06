Spettacolo favoloso in arrivo: ecco come vedere la prima Superluna dell’anno

MeteoWeb

La prima di una serie di 4 Superlune sorgerà a luglio e sarà uno spettacolo favoloso. La “Super Buck Moon” o “Buck Supermoon” prende il nome da 2 fenomeni, uno culturale e l’altro quasi scientifico.

La Luna Piena del Cervo

Il plenilunio di luglio prende il nome dalla crescita di nuove corna sui cervi maschi, qualcosa che avviene nell’emisfero settentrionale durante questo mese. Altri nomi popolari per la Luna Piena di luglio includono “Thunder Moon”, “Hay Moon” e “Wyrt Moon”, secondo TimeandDate.

Cos’è una Superluna

Una Superluna è una Luna Piena che appare più grande e più luminosa della media. In pratica, però, è la maggiore luminosità ad essere più evidente per gli osservatori.

Le Superlune si verificano perché la distanza del satellite dalla Terra varia durante la sua orbita, che è ellittica. La Luna è la più vicina alla Terra al perigeo e la più lontana all’apogeo. Ebbene, quando la Luna piena coincide con il perigeo si parla di Superluna, in questa fase è circa il 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto a quando è all’apogeo.

Ci saranno altre 3 Superlune nel 2023:

1° agosto: Superluna dello Storione

31 agosto: Superluna Blu

29 settembre: Superluna del Raccolto

La “Super Buck Moon” sarà la più piccola delle 4, trovandosi a 361.934 km dalla Terra.

Quando vedere la Superluna

Una Luna Piena si vede meglio al suo sorgere, subito dopo il tramonto. Anche se la “Super Buck Moon” sarà ufficialmente illuminata al 100% alle 13:40 ora italiana di lunedì 3 luglio, il momento migliore per vederla sarà il suo sorgere la sera di domenica 2 luglio.

Come vedere lo spettacolo

Anche se qualsiasi binocolo offrirà un fantastico primo piano, non c’è bisogno di alcuna attrezzatura o conoscenza extra per vedere una Luna Piena al suo sorgere. Raggiungete un luogo che abbia una buona visuale rivolta a Est, preferibilmente all’altezza di un paio di piani di un edificio, in modo da poter vedere l’orizzonte. Tutto quello che dovete fare è essere lì al momento giusto per vedere il primo scorcio di una sfera giallo/arancione che appare all’orizzonte.