Stanotte una nuova congiunzione, Luna e Saturno protagonisti

Suggestiva congiunzione nella notte tra 9 e 10 giugno, nella seconda parte: sarà possibile ammirare l’incontro cosmico tra la Luna in Ultimo Quarto e Saturno. Gli astri splenderanno nella costellazione dell’Acquario, sull’orizzonte sudorientale.

Pianeti e costellazioni visibili a giugno

Per quanto riguarda in generale l’osservabilità dei pianeti del Sistema Solare a giugno, Mercurio si può scorgere al mattino presto basso sull’orizzonte orientale, poco prima del sorgere del Sole. Venere è osservabile per breve tempo sull’orizzonte occidentale nelle prime ore della notte. Marte si può ammirare la sera sull’orizzonte occidentale. Giove è osservabile nella parte finale della notte. Saturno si può ammirare per quasi tutta la seconda parte della notte, nel suo percorso da Est a Sud. Urano è osservabile (per mezzo di telescopio) sull’orizzonte orientale. Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) nelle ultime ore della notte, tra Giove e Saturno.

In riferimento alle costellazioni, volgendo lo sguardo in direzione Nord troviamo come sempre le due Orse, con la Stella Polare nell’Orsa Minore e l’Orsa Maggiore che domina il cielo a Nord/Ovest. Dalla parte opposta rispetto alla Stella Polare, a Nord/Est, scorgiamo Cassiopea e Cefeo. A Ovest tramontano il Leone e la Vergine. A Sud/Est ammiriamo lo Scorpione.