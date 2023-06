Countdown per il lancio di Euclid, evento speciale all’Università Statale di Milano

MeteoWeb

Sabato 1° luglio, da Cape Canaveral (USA), partirà – a bordo di uno Falcon 9 di SpaceX – il telescopio della missione Euclid, uno dei più ambiziosi e importanti programmi spaziali dell’Agenzia Spaziale Europea che vede tra i protagonisti anche il gruppo di fisica dell’Università degli Studi Milano, coordianto dall’astrofisico Luigi Guzzo.

L’Università Statale di Milano ha voluto dedicare un evento speciale per seguire la diretta del lancio in programma alle ore 17:11 (ora italiana), presso l’Aula Magna del dipartimento di Informatica in via Celoria 18, con inizio alle ore 16 e trasmesso anche in streaming sul canale La Statale Video. I ricercatori del dipartimento di Fisica della Statale e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF illustreranno ai partecipanti lo scopo del progetto e le fasi del lancio.

“Euclid è una missione dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che punta a risolvere i grandi misteri che ancora affliggono la comprensione del nostro Universo su scala cosmologica, in particolare la natura delle sue componenti oscure. Negli ultimi due decenni, la comunità scientifica mondiale è arrivata a un modello cosmologico robusto che spiega molto bene sostanzialmente tutte le misure sperimentali, ma quel che ci sfugge ancora è la comprensione della natura dei due ingredienti del nostro Universo: la materia e l’energia oscure. Nei prossimi sei anni, Euclid osserverà circa un terzo del cielo, costruendo delle enormi mappe sia della distribuzione delle galassie (e quindi della materia a noi visibile), sia della materia della cui presenza ci accorgiamo solo attraverso i suoi effetti gravitazionali (e per questo oscura). Possiamo pensare a Euclid come a un grande progetto cartografico, che ricostruirà la geografia di un enorme parte dell’Universo che ci circonda. Euclid produrrà un database di immagini, misure e informazioni relative a miliardi di galassie su un terzo del cielo visibile, lasciando un’eredità inestimabile per i ricercatori dei prossimi decenni,” spiega Luigi Guzzo, tra i fondatori della missione ESA dal 2007 e coordinatore scientifico.