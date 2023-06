Covid-19: il piano globale per affrontare la prossima pandemia è diventato più debole

MeteoWeb

L’ultima bozza di quello che alcuni chiamano un trattato globale pandemico non è all’altezza delle aspettative, secondo fonti che si sono rapportate con la rivista Nature. Diffuso all’Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) a Ginevra dal 21 al 30 maggio, il documento è stato realizzato in reazione al fallimento del mondo nel frenare la pandemia COVID-19, con l’obiettivo di assicurarsi che i Paesi siano meglio preparati per le future epidemie.



C’è stato “un significativo annacquamento del linguaggio in questa bozza rispetto alle bozze precedenti“, ha dichiarato Suerie Moon, un ricercatore di politica sanitaria globale presso l’Istituto di Ginevra in Svizzera. La versione precedente, più ambiziosa, ha descritto come i paesi dovrebbero rispondere a una futura pandemia usando spesso parole come “deve” e “volontà” – ma ora alcuni di quelli si sono spostati a “sollecitare” e “sostenere“, ha dichiarato Kelley Lee, uno dei massimi ricercatori che studiano la salute globale alla Simon Fraser University di Burnaby, Canada.

Il trattato pandemico e i suoi limiti

La Moon ha anche segnalato un linguaggio che avrebbe permesso alle nazioni di scegliere le direttive nel documento: la frase “come appropriato“, per esempio, è apparsa 47 volte. Dice che questo darebbe agli stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che sono destinati a firmare l’accordo, la capacità di dare priorità agli interessi nazionali rispetto all’azione collettiva.

Il “trattato pandemico” è in corso dal dicembre 2021, quando gli Stati membri dell’OMS hanno votato per creare “una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale” per “rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia“. Una versione preliminare, chiamata zero draft, si concentrava sulla promozione dell’equità attraverso la condivisione di vaccini, farmaci e diagnostica durante le future epidemie, nonché sul rafforzamento della sorveglianza mondiale degli agenti patogeni che potrebbero portare a epidemie. L’equità, in particolare, è stata una questione chiave per l’OMS, che ha ripetutamente denunciato l’accaparramento di vaccini COVID-19 da parte dei paesi ad alto reddito.

L’impegno del mondo verso le pandemie future

Il progetto zero ha invitato gli Stati membri a sostenere le deroghe temporanee sui diritti di proprietà intellettuale durante le pandemie per accelerare la produzione di prodotti come i vaccini. Ha inoltre affermato che, quando finanzia la ricerca che mira a sviluppare prodotti correlati alla pandemia, gli Stati membri dovrebbero includere termini e condizioni che facilitino l’accesso a tali prodotti in caso di epidemia. Sebbene la nuova bozza – non ancora pubblicata dall’OMS, ma ottenuta dall’organo di stampa con sede a Ginevra Health Policy Watch – mantenga l’equità come principio guida, è meno chiaro come tale equità sarà raggiunta, dicono i critici. Le dichiarazioni sulle condizioni per il finanziamento pubblico sono scomparse. E il progetto ora contiene opzioni, per quando i negoziati riprendono, per rimuovere il linguaggio sulle rinunce diritti di proprietà intellettuale del tutto.

Perché hanno fallito le contromisure mediche contro il Covid-19

Per l’epidemiologo Salim Abdool Karim, direttore del Centro per il programma di ricerca sull’AIDS in Sud Africa, con sede a Durban, è essenziale che il trattato includa la lingua per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale durante una pandemia. La mancanza di un tale meccanismo, dice, è una delle ragioni principali per cui le tre più importanti contromisure mediche contro il COVID-19 – vaccini, diagnosi e trattamenti – non sono ancora disponibili per alcuni paesi. “Non ho dubbi che ci sia stata una forte pressione da parte di attori commerciali in una serie di settori” per arrivare a questo progetto annacquato, ha dichiarato Lee. “Abbiamo visto durante la pandemia COVID-19 che i processi guidati dal mercato da soli non portano a un accesso equo ai prodotti legati alla pandemia.” L’industria farmaceutica è una strenua difesa dei diritti di proprietà intellettuale, citando le risorse, il tempo e il know-how necessari per sviluppare i trattamenti.



Una questione di sovranità

Nelle sue osservazioni conclusive alla WHA, il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha menzionato la necessità di contrastare la disinformazione che circola tra gli Stati membri sull’accordo globale. Negli Stati Uniti, ad esempio, gli utenti dei social media hanno amplificato l’affermazione che il trattato avrebbe dato all’OMS l’autorità sulle politiche degli Stati Uniti durante una pandemia. “Non possiamo usare mezzi termini,” disse Tedros, “l’idea che questo accordo cederà autorità all’OMS è semplicemente una falsa notizia.” L’OMS è sostenuta finanziariamente dai suoi stati membri e non ha alcun meccanismo diretto per far rispettare la conformità.

La sovranità dei singoli Stati è protetta nel documento come principio guida, ha dichiarato Karim. L’accordo non intende obbligare i paesi ad adottare tutte le sue raccomandazioni, ma incentivare la cooperazione attraverso vantaggi reciproci. Ad esempio, se i paesi ad alto reddito si conformeranno condividendo risorse come i vaccini, i paesi a basso e medio reddito avranno maggiori probabilità di condividere dati epidemiologici, il che rafforzerà le strategie di prevenzione delle pandemie a beneficio di tutti.

Ma alcuni dicono che l’accordo dovrebbe avere meccanismi più forti per tenere conto dei paesi. Moon dice che l’ultima bozza si basa troppo sulla volontà dei paesi di essere trasparenti, e sui comitati di specialisti indipendenti di chiamare fuori coloro che non rispettano l’accordo. “Nel bel mezzo di una crisi, i governi fanno quello che vogliono“, ha dichiarato Moon. Se l’accordo non ha un linguaggio più vincolante – “qualcosa di più potente del nome e della vergogna e della trasparenza delle informazioni – mi dispiace, ma non saremo meglio preparati per la prossima crisi”.