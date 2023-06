Covid, Australia: niente più vaccino Moderna per gli under 12 anni

MeteoWeb

La decisione arriva solo tre mesi dopo la sospensione del vaccino covid di AstraZeneca in Australia. Una formulazione pediatrica del vaccino a base di mRNA di Moderna è stata approvata provvisoriamente per i bambini di età pari o superiore ai 6 anni nel febbraio 2022 e per i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni nel luglio 2022. Ma questo non ha fatto altro che aggravare le precedenti preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini a base di mRNA. Gli studi erano di piccole dimensioni e non esistevano dati sulla sicurezza a lungo termine.

La miocardite è stata collegata ai vaccini a base di mRNA nei giovani maschi – in particolare quelli di Moderna – e alcuni hanno ipotizzato che fosse dovuta alle concentrazioni più elevate di mRNA nella formulazione di Moderna. Ciò ha persino spinto alcuni governi, tra cui l’ATAGI australiano, a raccomandare di estendere l’intervallo di dosaggio da 4 a 8 settimane, nella speranza di ridurre il rischio di miocardite. Paesi europei come Danimarca, Svezia, Germania, Francia e Norvegia hanno fatto un ulteriore passo avanti e hanno deciso di sospendere l’uso del vaccino Moderna nei giovani a causa di problemi di sicurezza.

Il vaccino Moderna in Australia

Secondo la scheda informativa sullo Spikevax della Moderna [approvata dalla FDA], lo studio clinico che coinvolgeva bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni ha rilevato SAE nello 0,9% (n=15) dei bambini del gruppo vaccino contro lo 0,2% (n=1) del gruppo placebo. Ma non è stata fatta menzione dell’aumento di quasi 5 volte (0,7% di differenza assoluta) di SAE tra il gruppo del vaccino e quello del placebo. Se la differenza assoluta dello 0,7% riscontrata nello studio randomizzato riflette una misura reale e accurata della differenza tra i gruppi, ciò si tradurrebbe in un tasso di SAE* di 1 su 147. Più avanti nel documento, tuttavia, sembra che sia stato espresso un giudizio di valore [da parte dell’ente regolatore o di Moderna] sul fatto che solo uno dei 15 bambini vaccinati che hanno riportato un SAE, avesse un SAE effettivamente causato dal vaccino.

Il documento affermava che: “Nei partecipanti di età compresa tra i 6 mesi e i 23 mesi che hanno ricevuto il vaccino, una femmina di 1 anno ha manifestato eventi avversi gravi di febbre di grado 3 6 ore dopo la dose 1 e una convulsione febbrile 1 giorno dopo la dose 1. Questi eventi sono stati considerati correlati alla vaccinazione. Questi eventi sono stati considerati correlati alla vaccinazione”. Quindi, non è ancora chiaro perché il vaccino non sia più disponibile e non venga più prodotto per questa fascia d’età.

Moderna è impegnata a terminare il suo impianto di ricerca e produzione di mRNA su larga scala a Melbourne, Victoria, che dovrebbe produrre 100 milioni di dosi di mRNA all’anno, a partire dal 2024. Forse è stata una decisione commerciale quella di interrompere la produzione del vaccino per i minori di 12 anni, perché l’adozione in quella coorte è stata così bassa? Moderna non ha risposto a ripetute richieste di informazioni. In ogni caso, la segretezza dei dati sulla sicurezza dei vaccini covidici in generale non fa che alimentare le speculazioni e aumentare la sfiducia nelle vaccinazioni in generale.