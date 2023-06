Eccesso di mortalità senza precedenti in Germania: drammatico boom di morti dopo la fine della pandemia | DATI

MeteoWeb

Incredibili dati arrivano dalla Germania per quanto riguarda l’eccesso di mortalità. Secondo i dati di Mortality Watch, un sito web che aggrega i dati sulla mortalità da più fonti per generare grafici di mortalità aggiornati quotidianamente, il tasso di mortalità standardizzato per età (ASMR) in Germania mostra un incredibile eccesso a partire dalla fine del 2021. Mentre a inizio 2021, quindi dopo già un anno di pandemia di Covid, il tasso di mortalità standardizzato per età mostrava un aumento moderato (nella media fino a dicembre 2020, poi +6% nei primi mesi del 2021), poi la situazione è sempre peggiorata arrivando al +8% a fine 2021 e addirittura al +12% di fine 2022 e questa prima metà del 2023, con una durata costante e un aumento mai alternato a diminuzioni (un trend senza precedenti storici).

In sostanza, il grafico mostra un eccesso di mortalità in Germania molto più alto dopo la fine della pandemia che durante la pandemia stessa, con picchi record negli ultimi trimestri e adesso.

Il 2020 è stato l’anno in cui il Covid ha impazzato in Europa e nel mondo, mentre nel 2021 sono iniziate le campagne di vaccinazione. Tra la fine del 2022 e il 2023, ormai il Covid non rappresenta più una minaccia grazie alla diffusione della più lieve variante Omicron e delle sue sottovarianti che hanno permesso un miglioramento della situazione al punto che di recente l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato già da mesi la fine dell’emergenza dal punto di vista formale. Il numero dei morti, però, continua ad aumentare drammaticamente. E non sono più morti Covid-19, ovviamente…