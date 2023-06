Filippine, il vulcano Mayon fa paura: scattano le evacuazioni

MeteoWeb

Al via le operazioni di evacuazione della popolazione nelle Filippine, in vista della probabile eruzione del vulcano Mayon. Il presidente Ferdinand Marcos jr ha riferito che è in corso il trasferimento dalle zone più vulnerabili, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli. Le autorità hanno alzato il livello di allerta per il vulcano ieri, dopo l’emissione di gas dal cratere e la caduta di rocce e detriti lungo i pendii della montagna. Marcos ha però sottolineato che non c’è stata ancora alcuna fuoriuscita di lava.