Francia: nuova scossa di terremoto di magnitudo 5

Stamattina all’alba una nuova scossa di magnitudo 5 è stata avvertita nella regione di Deux-Sèvres dopo la forte scossa di ieri nell’ovest della Francia. La notizia è stata resa nota dalla prefettura. La scossa è stata avvertita intorno alle 4.30 ora locale. Il sisma di ieri pomeriggio aveva registrato una magnitudo 5.3. Secondo la prefettura, al momento non si registrano vittime o gravi danni. Continua ad essere consigliato di non avvicinarsi a edifici ritenuti a rischio. In Francia l’ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 risale al 2019.