Terremoto in Francia, nuova forte scossa nella Charente Marittima: panico e danni | FOTO

Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito la Charente Marittima, nella Francia occidentale, questa mattina dopo il forte sisma di ieri pomeriggio nella stessa zona. La prima scossa, di magnitudo 5.3, si era verificata nel pomeriggio di ieri con epicentro a Cram-Chaban, vicino Mauze’-sur-le-Mignon, a metà strada tra La Rochelle e Niort. La seconda, registrata alle 4:27 di stamani, è stata di magnitudo 5 secondo la Rete nazionale di monitoraggio sismico (Renass) e l’Ufficio sismologico centrale francese (BCSF).

I vigili del fuoco “eseguono azioni di ricognizione, per rispondere alle chiamate e verificare lo stato degli edifici, in particolare quelli debilitati durante il primo sisma di venerdì sera“, ha riferito la prefettura di Deux-Se’vres. Ieri, da Bordeaux a Rennes passando per Limoges o La Rochelle, molti residenti hanno sentito la terra tremare e si sono moltiplicate le chiamate ai vigili del fuoco. Nella Francia continentale l’ultimo terremoto di magnitudo superiore a 5 risale al 2019 nella Drome. “In media, ce n’è uno ogni 10 anni“, ha detto Je’rome Vergne, sismologo dell’Earth and Environment Institute di Strasburgo. “Nella regione, l’ultima scossa di entita’ abbastanza simile risale al 1972 ad Ole’ron. Quindi per la regione del grande ovest, è davvero un evento importante“, ha sottolineato.

La scossa di ieri, oltre a gravi danni diffusi, ha provocato anche un ferito.