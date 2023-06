Germania: è allerta dopo nuova inquietante moria di pesci in Polonia

MeteoWeb

Una nuova moria di pesci nel sistema idrico dell’Oder in Polonia è fonte di grande preoccupazione anche in Germania. Come riporta Zdf, una portavoce ha detto che la ministra dell’Ambiente Steffi Lemke è allarmata dalla morte di pesci nel Paese confinante. Si tema che possa riproporsi uno scenario simile a quello della scorsa estate. Difatti, nell’agosto 2022 si era verificato un disastro ambientale nel fiume di confine tedesco-polacco, che ha causato la morte di centinaia di tonnellate di pesci.

Alla Polonia è stato richiesto di ridurre gli scarichi nell’Oder ed è stata istituita una squadra di crisi con lo scopo di consentire alle autorità di agire rapidamente. L’obiettivo è fermare lo sviluppo dell‘alga dorata tossica Prymnesium parvum. Gli esperti presumono che l’elevata salinità, la bassa marea, le alte temperature e il veleno di questo tipo di alghe siano state le ragioni principali della moria dei pesci la scorsa estate.

La causa della nuova moria di pesci in Polonia

All’inizio della settimana, secondo l’amministrazione regionale del Voivodato di Opole, nel canale di Gliwice e nel canale di Kedzierzyn sono stati recuperati in totale 450 chilogrammi di pesci morti. L’Oder apparentemente non è stato colpito finora. L’alga dorata velenosa è stata rilevata in campioni d’acqua in entrambi i canali ed era già apparsa in due bacini vicino all’Oder a maggio e aprile.

Secondo il ministero dell’Ambiente, il team di crisi raccomanda di chiudere temporaneamente gli stagni dell’Oder e di costruire barriere naturali nei bacini di ritenzione per fermare lo sviluppo delle alghe dorate. Gli scarichi di acque reflue industriali e domestiche a seconda dei valori di misurazione dell’acqua devono essere controllati sistematicamente. Inoltre, si consiglia un arricchimento dell’acqua con ossigeno.