Altra giornata autunnale in Piemonte: piogge e freddo anomalo, allerta per domani

Altra giornata autunnale in Piemonte dopo le piogge di ieri. Anche oggi, il settore occidentale della regione, tra Cuneese, Torinese e parte dell’Astigiano, è interessato da piogge e temporali, con un clima davvero poco estivo. I dati pluviometrici delle ultime 24 ore in Piemonte indicano finora: 30mm a Vinadio, 25mm a Demonte, 22mm a Pradeboni, 16mm a Boves, 15mm a Upega, 14mm a Paesana, Monterosso Grana, 13mm a Oulx, 11mm a Barge, Corio. Le temperature attuali sembrano più da novembre che da fine giugno. Attualmente si registrano: +17°C a Cuneo e valori simili di +17-18°C nelle aree alpine interessate dal maltempo. Segnaliamo anche +23°C a Torino.

Il maltempo sul Piemonte si intensificherà nel corso della sera-notte e continuerà anche nella giornata di domani, venerdì 30 giugno. Forti precipitazioni continueranno a colpire il settore occidentale della regione. Domani, soprattutto nella seconda parte di giornata, forti temporali colpiranno ampie zone del Piemonte, scaricando fino a 75mm di pioggia localmente nelle aree alpine del nord-ovest della regione e fino a 50-75mm nelle aree meridionali.

