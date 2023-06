Giuliacci: “da domani maltempo a Nord e Centro, domenica tornerà il sole”

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni, l’estate si prenderà un momento di pausa. Tra la giornata di domani e quella di sabato arriverà una perturbazione intensa che riguarderà soprattutto il Nord e il Centro-Nord. Al Sud e nelle isole, il caldo non sarà eccezionale, ma le temperature si manterranno sulla media stagionale. Domenica, invece, tornerà il bel tempo quasi dappertutto con possibilità di temporali isolati su Alpi e Appennini“. Così all’Adnkronos sulle previsioni per i prossimi giorni, il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

“Domani avremo un cambio di situazione – spiega il meteorologo – con acquazzoni e temporali su tutte le regioni settentrionali e su gran parte del Centro, dove saranno risparmiate le coste di Abruzzo e Molise. Le temperature scenderanno al di sotto della norma in Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia con massime che in molti casi non supereranno i +25°C. Potrebbero anche verificarsi fenomeni di precipitazioni intense con grandine e nubifragi. Le regioni più a rischio sono Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana“.

“Sabato – aggiunge Giuliacci – ci sarà instabilità nel Nord e nel Centro con una giornata che si prospetta nuvolosa, ma con minori probabilità di pioggia. Gran parte del Sud resterà bello, con qualche eccezione per la Campania e il nord della Puglia. L’inizio di settimana prossima – conclude – sarà caratterizzato da un po’ di instabilità, non si prevedono molti temporali e il sole, soprattutto nel Nord, si alternerà a improvvisi annuvolamenti. Le temperature si manterranno estive ma senza eccessi”.

