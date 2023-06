Nel Golfo del Messico si è formata “Arlene”: è la prima tempesta tropicale della stagione degli uragani

MeteoWeb

La tempesta tropicale Arlene, la prima tempesta a cui è stato assegnato un nome in questa stagione degli uragani atlantici, si è formata oggi nel Golfo del Messico su una traiettoria che porta il ciclone a sud verso la punta occidentale di Cuba. I meteorologi del National Hurricane Center (NHC) hanno comunicato che Arlene ha venti sostenuti di 65km/h e si trovava circa 425 chilometri a ovest di Fort Myers, in Florida. La tempesta si sta muovendo verso sud a circa 7km/h. Non sono state pubblicate allerte per Cuba o la Florida. I meteorologi sostengono che la tempesta potrebbe dissiparsi prima di raggiungere qualsiasi terraferma.

Impatti su Cuba e USA

Durante il fine settimana, si prevede che Arlene continui la sua traiettoria verso sud e alla fine si avvicini a Cuba occidentale. La pioggia e i venti della tempesta porteranno mare mosso lungo la traiettoria della tempesta e in espansione verso l’esterno. Entro il weekend, la tempesta inizierà a colpire parti di Cuba. “Gli impatti principali saranno sotto forma di piogge e temporali più intensi, nonché onde più alte lungo il lato occidentale dell’isola. Alcune inondazioni localizzate saranno possibili con bande di pioggia più intense che attraverseranno l’area”, riporta AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense.

In termini di impatti diretti sugli Stati Uniti, i meteorologi di AccuWeather affermano che la portata complessiva della tempesta sarà minima. Arlene è rimasta abbastanza a ovest della Florida da produrre solo un colpo di striscio. La maggior parte delle precipitazioni di Arlene è rimasta in acque aperte, ma il sistema tropicale non lascerà la Florida completamente indenne. “Abbondanti quantità di umidità tropicale in atto in tutto lo stato, in parte dovute ad Arlene, contribuiranno ad alimentare alcuni acquazzoni localmente intensi all’interno di rovesci e temporali, principalmente nel sud della Florida”, affermano i meteorologi di AccuWeather. Rischio anche di mare agitato e correnti di risacca lungo la Florida Panhandle e parti della costa occidentale della penisola.

Durante questo lasso di tempo, è probabile che un forte wind shear nelle vicinanze del Mar dei Caraibi causi un rapido deterioramento della tempesta e che alla fine si dissolva. Anche dopo che la circolazione della depressione sarà scomparsa, la pioggia e la persistente umidità tropicale continueranno a portare round di forti piogge in una fascia di Cuba all’inizio della prossima settimana.

Le tempeste tropicali hanno venti di almeno 63km/h, mentre dai 120km/h in su si tratta di uragani. La stagione degli uragani dell’Atlantico è iniziata ufficialmente ieri, giovedì 1 giugno, e durerà fino al 30 novembre. La stagione dell’anno scorso ha avuto 14 tempeste a cui è stato assegnato un nome. In particolare, gli uragani Ian, Nicole e Fiona hanno provocato ingenti danni.

La tempesta tropicale Arlene, tuttavia, non è il primo ciclone tropicale organizzato che i meteorologi hanno individuato nel bacino dell’Atlantico quest’anno. All’inizio di maggio, il National Hurricane Center ha rivelato che una tempesta subtropicale si è sviluppata al largo della costa nordorientale degli Stati Uniti a gennaio.