L’iceberg più grande del mondo non esiste più: si è sgretolato

MeteoWeb

L’iceberg più grande del mondo non esiste più. L’enorme pezzo di ghiaccio, grande circa il doppio di Los Angeles, si è frammentato in più lastre delle dimensioni di una città, secondo quanto mostrato da nuove immagini satellitari. L’iceberg, noto come “A-76A“, era il pezzo più grande rimasto di una lastra delle dimensioni del Rhode Island che si è staccata dalla piattaforma di Ronne in Antartide nel maggio 2021.

Nell’ottobre 2022, le immagini satellitari hanno rivelato che A-76A, che all’epoca misurava circa 135 km di lunghezza e 26 km di larghezza, si era spostato in uno specchio d’acqua noto come Passaggio di Drake, dove spesso finiscono gli iceberg, a causa delle potenti correnti oceaniche.

Il 24 maggio il satellite Terra della NASA ha catturato una nuova immagine che ritrae 6 pezzi di A-76A che si allontanavano l’uno dall’altro vicino all’isola della Georgia del Sud nel Mare di Scozia, suggerendo una frammentazione diversi giorni prima che l’immagine venisse catturata, secondo l’Earth Observatory della NASA. I frammenti dell’iceberg si trovavano a circa 2.415 km dal punto in cui A-76 si è allontanato dall’Antartide nel 2021.

“È impressionante pensare che abbia ‘navigato’ così lontano in circa 2 anni,” ha dichiarato al NASA Earth Observatory Christopher Shuman, glaciologo dell’Università del Maryland e del Goddard Space Flight Center della NASA. “Questo ovviamente riflette la forza delle potenti correnti in questa parte dell’Oceano Antartico”

Anche il precedente iceberg più grande del mondo, A-68A, si è sgretolato vicino alla Georgia del Sud nel dicembre 2020 dopo essere transitato attraverso il Passaggio di Drake. A quel tempo, il timore era che A-68A, delle dimensioni del Delaware, potesse entrare in collisione con la Georgia del Sud, e ciò avrebbe messo a rischio il variegato ecosistema marino dell’isola. Il pezzo di ghiaccio, però, ha mancato di poco l’isola prima di essere squarciato a metà dalle correnti oceaniche, per poi successivamente disintegrarsi in iceberg più piccoli.

A-76A non è mai stato in rotta di collisione diretta con la Georgia del Sud, ma potrebbe comunque finire per avere un impatto sul vicino ecosistema marino. Quando A-68A si è completamente sciolto a metà del 2021, gli scienziati hanno stimato che avesse scaricato circa 900 milioni di tonnellate di acqua dolce nell’oceano, la maggior parte delle quali è stata riversata vicino alla Georgia del Sud. È probabile che anche A-76A inietterà grandi quantità di acqua dolce nel vicino oceano, il che potrebbe avere effetti sulle reti alimentari marine.

A-76A non è l’unico iceberg ad avere preso il largo di recente. Nell’ottobre 2022, un iceberg noto come B-22A, che è grande circa il doppio di Houston, in Texas, ha iniziato ad allontanarsi dall’Antartide dopo aver trascorso più di 20 anni legato al fondale marino vicino al ghiacciaio Thwaites, noto anche come il “ghiacciaio dell’apocalisse”.