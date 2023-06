Il viaggio di Elon Musk a Roma e lo storico incontro con Meloni: foto, dettagli e retroscena

MeteoWeb

“Dovete fare bambini. Fate bambini!“: lo afferma Elon Musk rivolgendosi agli italiani durante un’intervista al Tg1 in occasione della sua visita a Roma dove ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. “Abbiamo avuto un’ottima conversazione con la premier Meloni, mi è sembrata avere molto a cuore l’Italia e il suo futuro, ci tiene decisamente“, afferma Musk. “Io – prosegue – da parte mia ho sollevato due preoccupazioni fondamentali. Primo la denatalità. In Italia ogni anno muore quasi il doppio delle persone che nascono. Ho consigliato altri sgravi fiscali per chi fa figli, o comunque misure per rendere la natalità una scelta più sostenibile“. “In secondo luogo – aggiunge il patron di Tesla – ho parlato dei rischi dell’intelligenza artificiale, di quella talmente potente da poterci sottomettere in futuro“.

“Penso che in Europa ci sia un accumularsi eccessivo di regole e leggi le quali, una volta che vengono create, diventano immortali, mentre gli esseri umani non sono immortali. L’Europa è come il gigante Gulliver, legato a terra da troppi lacci e lacciuoli“, ha aggiunto Elon Musk, per il quale “dovrebbe nascere una commissione per cancellare periodicamente norme e regole, non solo per crearle; e’ essenziale o tutto finirà per diventare illegale in Europa“.

“Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi Elon Musk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti verso le sfide future che ci accomunano“. ha commentato Giorgia Meloni.

Elon Musk “lo abbiamo incontrato la premier Meloni e io. E’ un grande imprenditore americano“, quindi “è sempre importante sapere come la pensa su alcune grandi questioni“. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri. “Per quanto mi riguarda – ha aggiunto Tajani – ho parlato di cybersecurity, di automotive, di politica internazionale, per capire anche le sue idee di politica industriale nei diversi Paesi. Abbiamo parlato di Twitter e della libertà di informazione, delle limitazioni che ci sono in alcuni Paesi del mondo, e quindi della libertà di stampa e, visto che ho fatto anche il Commissario Ue all’Industria e ai Trasporti, gli ho detto che l’Italia è un ottimo posto dove fare investimenti“, ha concluso Tajani.

Una giornata storica quindi per l’Italia: è la prima volta che Musk, a bordo di una Tesla bianca con targa italiana, è entrato nei palazzi del Governo Nazionale interloquendo con i massimi esponenti del nostro Paese. Musk, magnate visionario, ha ideato Tesla, SpaceX, Starlink e durante la pandemia di Covid-19 si è strenuamente battuto in difesa delle libertà individuali contro ogni restrizione (lockdown, coprifuoco e green pass) e soprattutto ha contrastato l’idea che venisse imposto un pensiero unico, etichettando come eretici e complottisti coloro che avevano un’opinione diversa da quella dominante, tanto che ha deciso di acquistare Twitter proprio per ripristinare la libertà di pensiero e porre fine alla censura che aveva animato tutti i social network, come di recente ha ammesso anche Zuckerberg in una confessione clamorosa.