Incendi Canada, il fumo soffoca Chicago e il Midwest

Dopo aver avvolto New York e altre città del nord-est degli USA con una spessa coltre di foschia e reso l’aria irrespirabile alcune settimane fa, il fumo provocato dagli incendi in Canada sta ora soffocando il Midwest e Chicago. Da ieri le autorità locali – come riporta il New York Times – hanno classificato l’aria come malsana in diverse zone di Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota e Wisconsin. Questa mattina l’indice di qualità dell’aria a Detroit era di 337, mentre a Cleveland ha raggiunto quota 272 e a Chicago 225. Secondo l’indice della Environmental Protection Agency, un valore pari a 301 o più (l’indice va da 0 a 500) rappresenta condizioni pericolose.

Il sindaco di Chicago Brandon Johnson ha avvertito i residenti, in particolare bambini, anziani e persone con malattie cardiache o polmonari, di rimanere in casa se possibile, o di indossare le mascherine in caso debbano uscire. Qualche effetto potrebbe sentirsi nuovamente anche a New York: la governatrice dello stato Kathy Hochul ha affermato che la qualità dell’aria potrebbe essere scarsa nelle zone occidentali e centrali dello stato e il sindaco della Grande Mela Eric Adams ha esortato le persone a portare la mascherina se escono di casa.