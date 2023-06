Inchiesta Covid: archiviazione per Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo

MeteoWeb

Il Tribunale dei Ministri di Roma ha archiviato le posizioni degli ex Ministri della Salute Roberto Speranza, Beatrice Lorenzin e Giulia Grillo in relazione all’inchiesta partita dalla procura di Bergamo e legata alla gestione della pandemia. Un parte dell’inchiesta era stata trasferita al tribunale di Brescia per competenza territoriale, conclusa con l’archiviazione delle posizioni di Giuseppe Conte e di Roberto Speranza. Il provvedimento del tribunale dei ministri di Roma esclude dunque le responsabilità penali a carico degli ex ministri.