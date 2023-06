ISS: oggi nuova passeggiata spaziale per gli astronauti NASA Woody Hoburg e Stephen Bowen

MeteoWeb

Oggi 2 astronauti della NASA effettueranno una passeggiata spaziale, avventurandosi fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Woody Hoburg e Stephen Bowen inizieranno le operazioni alle 14:55 ora italiana, e durante l’attività extraveicolare di circa 6 ore installeranno un pannello solare roll-out. In calce la diretta della NASA: le trasmissioni inizieranno alle 13:30 ora italiana.

Sarà la 2ª passeggiata spaziale per Hoburg e Bowen in meno di una settimana. I due hanno installato uno dei pannelli solari, noto come iROSA (abbreviazione di “ISS Roll-Out Solar Arrays”) durante una EVA di 6 ore il 9 giugno. E’ stata la prima passeggiata spaziale di Hoburg e la 9ª per Bowen, che ha trascorso quasi 60,5 ore a lavoro nel vuoto dello Spazio durante i suoi 4 voli.

Gli iROSA aumenteranno, anziché sostituire, l’attuale sistema di produzione di energia della Stazione. L’intero sistema complementare di nuovi array aumenterà la generazione di elettricità dell’avamposto di circa il 30%.