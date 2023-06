Nuovi pannelli solari per la ISS, oggi passeggiata spaziale per gli astronauti della NASA

MeteoWeb

E’ in programma oggi una nuova passeggiata spaziale per proseguire l’aggiornamento del sistema di generazione di energia della Stazione Spaziale Internazionale. Gli ingegneri di volo della NASA Stephen Bowen e Woody Hoburg dovrebbero uscire dall’avamposto spaziale, dalla camera di equilibrio Quest, intorno alle 15:15 ora italiana, iniziando ufficialmente un’attività extraveicolare (EVA) per installare un impianto solare. I colleghi Frank Rubio e Sultan Alneyadi assisteranno Bowen e Hoburg dall’interno della Stazione. La NASA trasmetterà in diretta le immagini delle operazioni a partire dalle 13:45 ora italiana (live in calce).

I pannelli solari di roll-out sono arrivati ​​martedì dopo che il veicolo cargo Dragon SpaceX ha attraccato al laboratorio orbitante successivamente al lancio di lunedì.