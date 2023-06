Kazakistan, almeno 14 morti negli incendi nell’est del Paese

MeteoWeb

E’ al momento di 14 morti il bilancio delle vittime degli incendi boschivi nell’est del Kazakistan, nella regione di Abay: lo ha reso noto il ministero per le Emergenze di Astana, citato dalla Tass. “Secondo la task force antincendio nella regione di Abay, durante le operazioni di ricerca sono stati trovati undici corpi. Le loro identità sono in fase di determinazione. Ricordiamo che in precedenza sono stati trovati i corpi di tre dipendenti scomparsi del corpo forestale. Pertanto, il bilancio delle vittime ha raggiunto quota 14”, si legge nella nota.