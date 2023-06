Festa della Repubblica, a Luca Fusaro l’onorificenza di Cavaliere al Merito per lo straordinario lavoro sulla pandemia Covid-19

MeteoWeb

C’è anche Luca Fusaro tra i nuovi Cavalieri della Repubblica nominati oggi dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica italiana. La consegna dell’onorificenza si è svolta a Cosenza, dove Fusaro vive precisamente a Rende, e dove la Prefettura ne ha riconosciuto il valore conferendo l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Tra i migliori analisti di dati sulla pandemia di SARS-CoV-2 , Luca Fusaro – 40 anni laureato in Economia ed Economia Applicata all’Università della Calabria, ha iniziato a studiare i dati epidemiologici quando, nelle prime settimane della pandemia, ascoltava i vari telegiornali fornire dati non corretti riguardo i nuovi casi giornalieri. Veniva erroneamente comunicato l’aumento degli attualmente positivi (o casi attivi) rispetto al giorno precedente: un dato fuorviante, perché eliminava dal totale reale il numero di morti e guariti, sottostimando il reale numero dei casi. Prima di arrivare a comunicare un numero negativo di nuovi contagi, è stato scoperto e corretto l’errore.

Luca Fusaro, così, spinto dalla motivazione di voler far conoscere il vero andamento della pandemia, ha studiato i dati analizzandoli ed elaborando i grafici e le tabelle che ha poi inviato gratuitamente alla stampa. Molti giornali di tutt’Italia hanno verificato la veridicità dei suoi calcoli e gli hanno dato fiducia e visibilità, pubblicando le sue analisi particolarmente dettagliate. “Il mio obiettivo era far conoscere a più gente possibile quale fosse il vero numero dei nuovi contagi e non riuscivo a credere come i principali tg nazionali potessero commettere un errore del genere”. Ha deciso quindi di contattare vari giornali, prima calabresi e poi nazionali, e dopo 2 anni di contributi ha avuto il privilegio di collaborare con un centinaio tra giornalisti e direttori di testate, tra cui proprio MeteoWeb che ha dato ampio risalto e visibilità ai suoi lavori e sottoponendo alla Prefettura la richiesta di onorificenza evidenziando l’importanza del lavoro svolto da Fusaro, che intanto durante la pandemia aveva segnalato con successo alcuni errori dei grafici di Repubblica (il fattore di crescita in media settimanale) e del Sole24Ore (il grafico sulle province Covid-free), grandi testate nazionali che poi hanno corretto l’errore dopo la sua segnalazione per migliorare il servizio fornito ai lettori.

Il 12 aprile 2023 ha ricevuto dal Prefetto di Cosenza, Dott.ssa Vittoria Ciaramella, la comunicazione che il Sig. Presidente della Repubblica, con decreto datato 27 dicembre 2022, gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

I ringraziamenti di Luca Fusaro

“Ci tengo a ringraziare tutti coloro i quali ho avuto il privilegio di collaborare, chi ha creduto in me, in quello che facevo, nel mio impegno, chi ha apprezzato la qualità e precisione dei miei lavori. Tra le centinaia di testate giornalistiche con i quali ho avuto il piacere di contribuire con i miei elaborati ci tengo a ringraziare di cuore chi ha firmato la proposta, inviata alla Prefettura di Cosenza, di candidatura per l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”:

Peppe Caridi − Direttore Responsabile MeteoWeb e StrettoWeb Piero Minuzzo − Redazione Aosta Cronaca Giovanni Coviello − Direttore Responsabile ViPiù Stefania Belvedere − Direttore Responsabile Calabria Diretta News Luca Mercanti − Direttore Responsabile Gazzetta Matin Cristiano Pietropaolo − Direttore Responsabile Piceno News 24 Diego Cordioli − Editore Il Veneto Web e Il Giornale dei Veronesi Gianni Fedele − Responsabile Cosenza 2.0 Maurizio De Fazio − Direttore Responsabile Calabria News Guido Scarpino − Giornalista Professionista Quotidiano del Sud e direttore di Calabria Inchieste Lamberto Colla − Direttore Responsabile Gazzetta dell’Emilia Maria Corrao − Direttore Responsabile Il Corriere della Città Nicola Zoppa − Direttore Responsabile Giornale Nord Est Maurizio Pertegato − Direttore Responsabile Pordenone Oggi Andrea Chiovelli − Direttore Responsabile IVG Stefano Salmè – Giornalista Il Giornale di Udine.

Non sempre ho ottenuto risposta alle mail che ho inviato per proporre la mia collaborazione e i miei elaborati e, in alcuni casi, mi è stato addirittura chiesto “a quale titolo fa questi lavori?”.

Questo amplifica il mio più sincero e affettuoso ringraziamento perché se è facile dare credito e pubblicare articoli di professori universitari, di persone che occupano posizioni di rilievo nella società e nelle aziende, il difficile è dare fiducia ad uno sconosciuto, ad una persona qualunque. Se oggi 2 giugno 2023 sono diventato Cavaliere lo devo a Voi che avete creduto in me e avete firmato la richiesta di candidatura, GRAZIE perché prima di essere dei grandi direttori e giornalisti siete delle persone oneste intellettualmente e di bontà d’animo”.