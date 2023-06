Maltempo al Sud, violento nubifragio sulle colline di Reggio Calabria

MeteoWeb

La domenica di maltempo del Sud Italia si conclude con un violento nubifragio che in serata ha colpito Reggio Calabria, e in modo particolare le sue zone collinari. Il maltempo è arrivato dall’Aspromonte, dove le forti piogge sono cadute in modo incessante nel tardo pomeriggio. Dopo le 19:00 la pioggia ha raggiunto il versante aspromontano dello Stretto, colpendo dapprima la zona di Arasì e Terreti e spostandosi successivamente verso Sud, interessando Mosorrofa, Cannavò, San Sperato, Gallina e Arangea.

Nelle zone più colpite sono caduti oltre 30mm di pioggia in meno di un’ora, con conseguenti pesanti allagamenti anche sul raccordo autostradale, tra gli svincoli di Arangea e Ravagnese. La temperatura è piombata a +22°C in città, dove la pioggia è stata più modesta nella zona del centro storico ma ha comunque svuotato in fretta e furia i locali dove tante persone stavano cenando all’aperto quando la pioggia ha iniziato a cadere, intorno alle 20:15. La città sta vivendo un’inizio estate eccezionalmente freddo: i giorni di caldo sono stati solo due-tre, proprio questa settimana tra mercoledì e venerdì, ma nelle ore diurne le massime non hanno mai superato i +34°C e la sera ha sempre rinfrescato, tanto che in molte abitazioni i cittadini non hanno ancora avvertito la necessità di azionare i sistemi di raffreddamento, circostanza molto rara a queste latitudini a fine giugno.

Il trend proseguirà così anche nella settimana entrante: i primi due giorni (lunedì e martedì) saranno ancora molto freschi e con nuvolosità diffusa, cielo parzialmente nuvoloso e alternanza tra schiarite e annuvolamenti. Non sono da escludere ulteriori piogge nel basso Tirreno, tra la piana di Gioia Tauro e la Costa Viola, con possibili nuovi sconfinamenti su Aspromonte e lo Stretto. Da mercoledì 28, poi, schiarite più ampie e temperature in lieve aumento ma senza alcun tipo di caldo eccessivo: le massime faranno fatica a superare i +30°C, al massimo arriveranno a +31°C nell’ultimo giorno del mese, venerdì 30 giugno. Un mese che, come già accaduto per aprile e maggio, si concluderà con un’importante anomalia negativa in termini di temperatura media. Anche questa circostanza rarissima, nella peculiarità di un trimestre di freddo consecutivo, in tempi climatici caratterizzati dal riscaldamento globale.

