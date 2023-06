Maltempo, domani allerta meteo a Genova: monitorati i corsi d’acqua

MeteoWeb

Il Coc (Centro Operativo Comunale) si è riunito nel pomeriggio di oggi e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta meteo gialla per temporali domani, venerdì 30 giugno, dalle ore 6.00 alle ore 23.59 sul territorio del Comune di Genova, diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Per tutta la durata dell’allerta saranno monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale.

