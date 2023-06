Maltempo Basilicata: disagi per la circolazione ferroviaria, riaperta la statale Basentana

MeteoWeb

Rimane sospesa in Basilicata la circolazione ferroviaria tra Campomaggiore (Potenza) e Salandra (Matera) sulla tratta Taranto-Salerno, sulla quale “i treni Alta Velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus“, ha reso noto Trenitalia. E’ invece tornata regolare stamani la circolazione sulla strada statale “Basentana”. nella serata di ieri, nei pressi di Garaguso, in provincia di Matera, un nubifragio ha causato l’esondazione del fiume Basento e, di conseguenza, l’Anas aveva disposto la chiusura di un tratto di 10 km della statale. I forti temporali ieri hanno colpito diverse zone della Basilicata, in particolare la città di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco.

