Maltempo, violento nubifragio e grandine a Matera: “non uscite di casa” | FOTO e VIDEO

La città di Matera è stata colpita nel pomeriggio da un forte temporale che ha prodotto un nubifragio, accompagnato dalla grandine. Sono caduti 80mm in poco tempo, di cui 70 in meno di un’ora. Tanti i disagi provocati dalla forte pioggia, con fiumi nelle strade. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti di garage e cantine. L’acqua si è riversata soprattutto nei Sassi, i rioni di case in tufo patrimonio dell’Unesco, dove ha creato disagi ai numerosi turisti e ai locali pubblici perché tavolini, ombrellini e sedie sono stati travolti o fatti cadere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’allagamento di box soprattutto in via Taranto e Sallustio. Sono stati effettuati una ventina di interventi fino ad ora.

“A causa delle avverse condizioni meteo si invita la cittadinanza a non uscire di casa. Si stanno chiudendo vari tratti di strada”, avvisa la Protezione Civile di Matera. La Protezione Civile ha anche diramato un avviso di superamento della soglia pluviometrica. In circolazione ci sono i mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. Al momento sono interdette e chiuse le seguenti strade: via Nazionale, via Cererie, Contrada Pantano, contrada Guirro, contrada Granulari. Allagamenti si registrano anche sulla strada statale Basentana, all’altezza di Grassano (Matera), anche se la situazione sta rientrando. Prestare la massima attenzione.

