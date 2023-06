Maltempo sul 2 Giugno, forti temporali da Nord a Sud. Nuova Allerta Meteo per il weekend

MeteoWeb

Giugno è iniziato esattamente com’era finito Maggio: all’insegna del maltempo quotidiano. E se a Maggio abbiamo battuto tutti i record pluviometrici in molte località, persino in Sicilia, a Giugno diventa ancora più facile stravolgerli alla luce delle medie storiche molto più contenute. Ci avviciniamo all’estate (quella meteorologica è già iniziata ieri), e di solito in questo periodo dell’anno piove poco o nulla. Quest’anno, invece, non è così: i temporali si ripetono ogni giorno per la forte termo-convezione dell’atmosfera e in queste ore stanno determinando fenomeni estremi in gran parte del Paese.

Nubifragi in corso nelle zone interne della Sicilia dove questo 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica Italiana, è compromesso dal maltempo: sono già caduti 41mm di pioggia ad Agira, 33mm a Caltanissetta, 26mm a Corleone. Situazione analoga in Sardegna, con nubifragi nelle zone interne: segnaliamo 30mm a Osidda, 28mm a Bruncu Spina e Santadi, 26mm a Fonni, 25mm a Desulo, 14mm a Sadali, 11mm a Carbonia. In Calabria abbiamo 15mm a Savelli, 13mm a Morelli Soprano (Cosenza), 12mm a Soverato ma le immagini che arrivano da Santa Sofia d’Epiro, sempre nel cosentino, sono impressionanti:

Maltempo in Calabria, pioggia torrenziale oggi pomeriggio a Santa Sofia d'Epiro

Forti temporali anche in Campania, dove fino al momento si registrano 26mm di pioggia a Montemiletto, 25mm a Padula, 22mm a Benevento, 21mm a San Giovanni a Piro, 17mm a Bagnoli Irpino, 13mm a Cava de’Tirreni, 11mm a Castelvetere sul Calore, e al Centro Italia, al confine tra Umbria e Marche, dove sono caduti 34mm di pioggia a Mergo (Ancona) e 29mm a Gualdo Tadino (Perugia).

Il maltempo si intensificherà ancora nel weekend, tanto che la protezione civile ha già lanciato l’allerta arancione in Romagna e giallo per gran parte d’Italia per domani, sabato 3 giugno.

Tra domenica e lunedì i fenomeni estremi saranno ancor più violenti, soprattutto al Nord. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: