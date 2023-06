Maltempo, ciclone insiste sull’Italia: allerta arancione in 5 regioni | DETTAGLI

MeteoWeb

Il ciclone che sta risalendo dal Maghreb continuerà a provocare forte maltempo sull’Italia nella giornata di domani, giovedì 15 giugno. In particolare, forti temporali si abbatteranno sul Centro-Sud, con violenti nubifragi e rischio di fenomeni estremi. La conferma sul maltempo delle prossime ore arriva dai consueti bollettini meteorologici della Protezione Civile, che ha valutato di non diramare l’allerta meteo nazionale. Dai bollettini, tuttavia, è possibile vedere come sia stata emessa l’allerta meteo arancione per 5 regioni: Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Abruzzo. Allerta meteo gialla in altre 7 regioni.

Di seguito, i dettagli dei bollettini meteo della Protezione Civile per il 15 e 16 giugno.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 giugno 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Lazio e Abruzzo e su Molise, Campania, Basilicata e Puglia e sui rilievi e settori ionici della Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati;

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo e Calabria, restanti zone interne del Lazio e su Marche meridionali e settori tirrenici centro-orientali e ionici della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Marche, Lazio e Sicilia, sui settori alpini del Piemonte, settori alpini, prealpini e di pianura centro-orientale della Lombardia, Trentino, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Romagna, settori settentrionali della Toscana e zone interne e settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: tendenti a forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali delle due isole maggiori.

Mari: tendenti a molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 16 giugno 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore meridionale e versante adriatico centrale della Puglia, sul settore tirrenico centro-orientale della Sicilia e sul versante tirrenico meridionale della Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria, settori occidentali e ionici della Sicilia, settori occidentale e settentrionale della Basilicata, Campania orientale, rilievi del Lazio meridionale, settori settentrionali e zone interne centro-meridionali della Toscana, rilievi della Liguria, settori alpini del Piemonte, settori alpini e prealpini della Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con sconfinamenti sulla pianura veneta, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti nord-occidentali sui settori occidentali e meridionali delle due isole maggiori e sulla Puglia, con tendenza ad attenuazione sulla Sardegna; localmente forti nord-occidentali su coste e arcipelago della Toscana, settori settentrionali e costieri centrali del Lazio e settori adriatici del Centro.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio; inizialmente molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione; tendenti a molto mossi l’Adriatico meridionale e localmente quello centrale.

