Maltempo Emilia Romagna: Sant’Antonino di Casalgrande finisce sott’acqua, disagi sull’Appennino modenese | FOTO e VIDEO

Nuove, forti piogge hanno investito le zone appenniniche dell’Emilia Romagna, determinando alcune criticità. Spiccano i 66mm di pioggia caduti a Carnola, 63mm a Bannone, 55mm a Ponzano, 53mm a Maserno, Febbio, Madonna dei Fornelli, 42mm a Monte Pizzo, 39mm a Semelano. Ma le piogge hanno raggiunto anche alcune zone di pianura, come dimostrano i 38mm caduti a Reggio Emilia e i 27mm di Modena.

Gravi allagamenti si registrano a Sant’Antonino di Casalgrande, nel Reggiano, dove l’acqua piovana scesa dalle colline si è riversata nell’abitato, come testimoniano le immagini diffuse dalla pagina Facebook “Meteo Reggio”. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per aiutare alcune persone rimaste bloccate dall’acqua.

Il maltempo che ha investito il territorio modenese ha causato nuovi disagi sulla viabilità provinciale. In particolare la strada provinciale 24 nel territorio di Prignano sulla Secchia risulta allagata. Problemi anche sulla SP23 in località La Volta di Saltino sempre a Prignano, sulla SP30 nella zona di Castellaro di Sestola e sulla strada provinciale 31 di Acquaria in prossimità del ponte sul torrente Scoltenna tra Montecreto e Lama Mocogno e in località Piandelavalle, sempre a causa di allagamenti della strada. I tecnici della Provincia di Modena stanno intervenendo per assicurare la percorribilità delle strade. Intanto, dalle ultime stime dei danni all’intera rete stradale, il costo del primo ripristino ammonta complessivamente ad oltre 11 milioni, con oltre 20 frane e dissesti che stanno interessando tutto l’appennino, in seguito alle abbondanti piogge delle scorse settimane.

