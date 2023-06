Maltempo Emilia Romagna, tornado a Lagosanto e funnel cloud a Francolino | VIDEO

MeteoWeb

Nuovi temporali stanno colpendo l’Emilia Romagna oggi dopo i danni provocati nella giornata di ieri. A causa di un temporale, si registrano 21mm di pioggia a Ravenna, colpita da allagamenti già ieri. Caduti anche 24mm a Mezzogoro, nel Ferrarese, dopo nel pomeriggio è stato avvistato un tornado. Il vortice, in particolare, si è formato nelle campagne di Lagosanto, come testimoniano le immagini diffuse dalla pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, ma fortunatamente sembra non aver provocato danni di rilievo. Un funnel cloud (o nube ad imbuto), ossia un tentativo di formazione di tornado in cui però il cono non riesce a toccare terra, è stato avvistato anche a Francolino, frazione di Ferrara.

Le immagini del tornado nelle campagne di Lagosanto

