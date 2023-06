MeteoWeb

E’ chiuso per l’allagamento dovuto alle forti piogge un tratto della statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, nel Lecchese all’altezza di Suello. Anas informa che al momento il traffico è deviato.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: