Maltempo, frana a Sondrio: auto colpite da grossi massi | FOTO

Frana dovuta al maltempo a Sondrio. Oggi tre grossi macigni sono precipitati in località Gombaro, nel capoluogo valtellinese, zona solcata dal torrente Mallero con alcune sue cascate, frequentata da residenti e turisti nei mesi estivi alla ricerca di un poco di frescura dall’afa. Le cause sono probabilmente da ricercare nelle ultime forti piogge che hanno colpito Valtellina e Valchiavenna.

Per fortuna al momento della frana, non c’erano persone in transito e neppure ferme lungo l’asta del corso d’acqua. I grossi sassi hanno centrato alcune auto in sosta vicino a un ponte. Si contano soltanto ingenti danni alle vetture colpite dai macigni. Sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sondrio e un geologo per i primi rilievi, mentre la strada di Gombaro è stata chiusa per ragioni prudenziali.