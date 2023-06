Maltempo, problema frane in Molise: peggiora quella di Mirabello Sannitico, smottamento sulla SP87

MeteoWeb

Il violento temporale della notte scorsa ha causato uno smottamento sulla SP87 in territorio di Capracotta, comune montano in provincia di Isernia, in Molise. La frana si è verificata in località Guado Liscia e ha reso impraticabile la strada tra Guado Cannavina e Guado Liscia. Percorsi alternativi sono la SP per Pescopennataro e la SP per Agnone – Staffoli. Lo hanno comunicato i Vigili del Fuoco al termine di un nuovo sopralluogo nella giornata odierna.

Le piogge di questi giorni hanno inoltre favorito il peggioramento della frana di località ‘Cerro’ nel comune di Mirabello Sannitico, provincia di Campobasso. L’arteria, già chiusa al traffico dal 23 maggio, si è spostata dalla sua sede di qualche metro. Timori per la collina di Monteverde che rischia un nuovo cedimento idrogeologico.