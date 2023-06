Maltempo Lazio, Colfelice invasa da acqua e fango: chiede lo stato di calamità naturale

MeteoWeb

Il Comune di Colfelice, in provincia di Frosinone, ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto ieri su una vasta area del suo territorio: in particolare nella contrada Taglia, nelle zone del centro storico (via Roma e Campogrande, nella sede comunale) e lungo le vie Del Soldato, delle Serre, Camponi, Selva, Campogrande, Collefosso, Mandrelle, Casilina e Villafelice. Nella relazione inviata alla Regione Lazio viene segnalato che strade ed abitazioni sono state sommerse da fiumi di acqua e fango, numerosi scantinati e locali a piano terra sono stati allagati, disagi si sono registrati sulla linea ferroviaria Roccasecca – Colfelice – Sora – Avezzano formando torrenti in piena.

La conta dei danni del maltempo effettuata in mattinata registra conseguenze sull’edificio sede del Comune e dell’Ufficio Postale. Al punto che le Poste resteranno chiuse fino a sabato per inagibilità dovuta alle abbondanti infiltrazioni. L’acqua ha invaso anche il piazzale, le strade e i giardini prospicienti la sede municipale. Nel pomeriggio di oggi un altro violento temporale si è abbattuto sull’area a sud della provincia di Frosinone.

Nelle scorse ore, sono diventate virali in rete le immagini della concessionaria auto finita sott’acqua nella zona a seguito del violento nubifragio.

