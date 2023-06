Maltempo, insistono i temporali sul Lazio: forti piogge a Roma e nel Viterbese, altre due trombe d’aria | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I temporali non mollano la presa nel Lazio, continuando a produrre forti piogge, tanti fulmini e trombe d’aria. Dopo i fenomeni intensi della mattinata, con una tromba marina avvistata davanti ad Ostia, sul litorale romano, altri due vortici si sono formati in associazione ai forti temporali che hanno colpito la regione. Un secondo vortice si è sviluppato sulla terraferma, avvistato da Vetralla (Viterbo), mentre un’altra tromba marina si è formata davanti a Civitavecchia.

Il temporale che ha colpito Roma in tarda mattinata ha prodotto quasi 1.500 fulmini in un’ora. Ingenti le piogge cadute in particolare sui settori occidentali della Capitale e sulla sua periferia: 48mm a Massimina, 41mm a Casalotti, 31mm a Monteverde, 30mm a Roma San Pietro, 29mm a Roma Pineta Sacchetti, 19mm a Roma Monte Mario, 18mm a Roma Flaminio. Segnalati disagi alla viabilità, come sulla Aurelia e sui settori occidentali di Roma, dove si sono verificati allagamenti, come mostrano le immagini diffuse dalla pagina Facebook “Meteo Lazio”.

Maltempo Roma, allagamenti sulla via Aurelia

Ma un’estesa linea temporalesca ha colpito un’ampia fascia della regione, dalla provincia di Viterbo fino a quella di Roma. Segnaliamo infatti: 68mm a Civitella Cesi, 45mm a Bracciano, Marta, 43mm a Valentano, 37mm a Castel Cellesi, 35mm a Barbarano, 33mm a Formello.

I temporali più intensi ora si stanno verificando in provincia di Viterbo ed iniziano a svilupparsi nelle zone interne della regione. Attenzione alle prossime ore: è ancora alto il rischio di nubifragi.

