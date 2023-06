Maltempo Marche, nubifragio a Tolentino: straripamento di fossi e allagamenti | VIDEO

MeteoWeb

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul territorio comunale di Tolentino, in provincia di Macerata, zona già colpita dal maltempo nella serata del 5 giugno scorso, causando diversi allagamenti e problemi dovuti alla tanta acqua che ha invaso la sede stradale. Diverse strade sono state chiuse a causa dell’acqua e del fango. Ci sono problemi riscontrati su tutto il territorio comunale con smottamenti, frane, allagamenti, automobilisti in difficoltà. Allagamenti nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in diverse zone rurali.

Segnalati anche diversi straripamenti dei fossi che hanno rigettato sul centro abitato acqua e fango. Problemi in via Portanova per la fanghiglia di un fosso cha ha tracimato. L’acqua ha allagato anche un’abitazione nella zona delle ex conce e tanti garage in diversi quartieri. In queste ore sono tanti interventi eseguiti dall’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, della Polizia Locale, da ditte private e Vigili del Fuoco. Si è verificata anche una frana nella strada tra Tolentino e Santa Lucia e nella zona tra S. Giuseppe verso il cimitero.

