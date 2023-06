Maltempo Marche, nuovo forte temporale su Castelfidardo: impressionante Shelf Cloud dalla costa | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non concede alcuna tregua alle Marche, colpite da un nuovo violento temporale nelle stesse aree in cui ieri le piogge torrenziali hanno provocato gravi criticità. Un grosso temporale nato nell’entroterra tra Ancona e Macerata si muove verso la costa e sta flagellando Castelfidardo, dove sono già caduti 32mm di pioggia. Fortunatamente non piove, almeno per il momento, a Macerata colpita ieri da piogge torrenziali (81mm).

Spettacolari le immagini della Shelf Cloud vista da Porto Potenza verso l’interno, nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo). Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: