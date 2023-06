Maltempo Marche, forti piogge e grossa tromba d’aria a Fano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Risveglio con il botto questa mattina nelle Marche per via del maltempo. Da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è stata avvistata una grossa tromba marina intorno alle 5-5:30 del mattino. Le dimensioni del vortice sono imponenti e nelle immagini pubblicate sui social, si può vedere la tromba marina avvicinarsi verso la costa. Non vi è certezza al momento, ma dalle immagini sembra che il vortice sia riuscito a toccare terra (in questo caso, si potrebbe parlare, dunque, di tornado). Ma sono stati vari i funnel cloud (o nube a imbuto), avvistati sul mare a nord di Ancona all’alba. Si tratta di tentativi di tornado in cui il cono in formazione non riesce a raggiungere il suolo (o la superficie marina, in questo caso).

Dopo le piogge della notte, si registrano 43mm a Osimo, 42mm a Gallo, 36mm a Frontino, 31mm a Urbino, Jesi, 30mm a Sassoferrato, 29mm a Arcevia, 27mm a Barbara, 25mm a Poggio San Vicino.

Le spettacolari immagini della tromba d'aria a Fano

