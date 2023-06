Allerta Meteo, ciclone sul basso Adriatico alimenta forte maltempo al Centro/Sud: nubifragi fino a domani

MeteoWeb

L’atteso maltempo è arrivato, con un ciclone nel basso Adriatico ad alimentare fenomeni meteo estremi su gran parte del Centro/Sud. Un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Brindisi dove sono caduti 81mm di pioggia in centro e la temperatura è crollata a +19°C in pieno giorno, ma anche sul Gargano sono in corso veri e propri nubifragi mentre piove su gran parte di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Pioggia torrenziale anche a Pescara con 64mm e freddo anomalo tanto che ci sono appena +18°C in pieno giorno. Diluvi anche sul Salento e nel catanese, in Sicilia.

L’ultimo aggiornamento dell’immagine satellitare animata evidenzia proprio la collocazione del ciclone al largo della Puglia e le formazioni nuvolose e temporalesche che alimentano il forte maltempo su gran parte del Centro/Sud:

Nel pomeriggio di oggi avremo ancora forti temporali su Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Qualche fenomeno temporalesco anche in Piemonte, Lombardia e Sardegna. Il maltempo proseguirà pure domani, venerdì 16 giugno, con forti temporali in Puglia e soprattutto su bassa Calabria e Sicilia nord/orientale. Per tutto il giorno avremo piogge intense da Vibo Valentia a Capo d’Orlando, particolarmente forti nelle zone interne dell’Aspromonte, dei Peloritani e nello Stretto di Messina. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: